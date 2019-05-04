Застройщик Коплиских линий должен восстановить пострадавшее при пожаре здание царского времени

Пожар в доме по адресу Лийнивахе, 17 начался в ночь на 31 марта, здание сильно пострадало, передает rus.err.ee.

Член городского собрания Яак Юске отметил, что построенное в конце царской эпохи здание, известное как "длинный дом", было одним из первых домов в предместьях Таллинна с каменной лестницей.

"Частичное разрушение здания не освобождает владельца от обязательств по обеспечению сохранности и восстановления здания в соответствии с детальным планом и договором купли-продажи", — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт и добавил, что и владелец не выразил никакого желания изменить условия договора.

Схема Коплиских линий, подготовленная Департаментом городского планирования, является частью договора купли-продажи, который разработчик должен соблюдать в своей деятельности, на схеме отмечены здания, которые должны быть сохранены.