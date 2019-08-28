"Заставляют брать на учет новых пациентов": Семейные врачи жалуются на высокую нагрузку

Союз семейных врачей выразил недоверие руководителю Департамента здоровья Мерике Юрило, пишет rus.err.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

В обращении к министру социальных дел семейные врачи требуют как можно быстрее реорганизовать работу департамента, они жалуются на то, что и без того имеющих высокую нагрузку докторов зачастую заставляют брать на учет новых пациентов, угрожая в случае отказа инициировать против них надзорные процедуры.

По словам самой Юрило, организация работы семейных врачей в первую очередь находится в компетенции Больничной кассы и министерства, а ее предложения до сих пор не были услышаны.

Министр социальных дел Танель Кийк пообещал на следующей неделе провести трехстороннюю встречу и обсудить все накопившиеся вопросы.