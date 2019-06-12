12.06.2019, 12:51

Зашедшая слишком далеко сексуальная игра или убийство: что случилось с Мари-Анной?

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Кюлли-Рийн Тигассон, Eesti Ekspress
Кюлли-Рийн Тигассон, Eesti Ekspress
EST
Зашедшая слишком далеко сексуальная игра или убийство: что случилось с Мари-Анной?
erakogu

28-летняя Мари-Анна была найдена убитой в ноябре прошлого года в одной из квартир Харьюмаа. Убийца объяснил причину — опасная сексуальная игра. По этому основанию он может получить всего 8 месяцев реального тюремного заключения.

”Насколько я знаю, это первый случай в Эстонии, когда человек умер в ходе сексуальной игры”, — комментирует данный случай госпрокурор Диана Хелила.

Что именно в ту ночь произошло в квартире, может рассказать только один человек — Вольмар К, спутник жизни убитой. Но он плохо помнит случившееся, или не хочет помнить. Вольмар говорит, что был сильно пьян. И добавляет, что им нравились сексуальные игры с элементами насилия.

Свой матери Ангелине девушка сообщила о новом друге весной прошлого года. Сказала, что он ей очень нравится, и она хотела бы съехаться с ним и вместе снимать квартиру. Ангелина воспитывала дочь одна, жили они вместе с Ыйсмяэ. Квартиру Мари-Анна сняла поблизости от матери, в одной автобусной остановке.

В отношениях с Вольмаром девушка несла основную ношу: платила за еду, за аренду. Работала Анна-Мари в Merimetsa Selver, а когда денег не хватало, подрабатывала поваром. Вольмар исполнял роль домохозяина. Единственным его доходом были 300 евро пенсии по нетрудоспособности, с которой он платил алименты ребенку из предыдущего брака.

Совместная жизнь не продлилась долго. В августе Вольмар захотел пожить один и уехал к своим родителям в село, а Мари-Анна вернулась к матери. Но переписка в чатах и встречи продолжались.

В ноябре девушка стала говорить матери, что всё же желает жить отдельно и хочет снять однокомнатную квартиру за 300 евро. И, как видно из переписки того вечера, позвала Вольмара жить с ней. Он в ответ пригласил ее к себе, в село Хайба. И попросил предварительно купить алкоголь.

”Ты побьешь меня ночью”, — написала Анна-Мари.

На суде, когда его спросили, избивал ли он в самом деле девушку, он ответил, что под избиением она имела в виду то, что у него есть привычка ночью метаться.

В 21.38, прикупив спиртное, Мари-Анна приехала на автобусе в деревню, где ее встретил Вольмар и привел в свой дом. Что той ночью случилось, точно неизвестно.

Родители Вольмара были той ночью дома, и примерно в два часа ночи слышали из комнаты сына крики. Даже послали ему SMS, попросили вести себя потише.

По словам Вольмара, в своих сексуальных утехах пара использовала шарф, которым он сдавливал девушке шею. ”Мари-Анна сама хотела так”, — пояснил подозреваемый. В конце концов, этим шарфом девушка и была задушена, говорится в акте судебной экспертизы.

”Мари-Анна сказала мне, чтобы я сдавил ей шею, она тогда получит более яркий оргазм”, — утверждал мужчина в суде. Момента, когда девушка умерла, он якобы не помнит, был слишком пьян. ”Подумал, что она спит”.

В том, когда точно Мари-Анна умерла, есть расхождения. По словам Вольмара, ему показалось, что это произошло в ночь на 11 ноября. Согласно результатам судебной экспертизы, это произошло только после обеда, между 12.30 и 14.00. Во всяком случае, то, что девушка мертва, он понял только вечером.

Когда судебная экспертиза определила, что смерть была насильственной, Вольмара взяли под стражу. Выяснилось, что он лечился в психиатрической больнице на Палдиски маантеэ, диагноз был следующий: психоз, вызванный марихуаной.

Для него провели две психиатрические экспертизы: согласно одной, его признали невменяемым, ну а тартуские врачи сочли, что он виновен, здоров и симулирует психическую болезнь.

В этот понедельник по дело Вольмара состоялось первое судебное заседание. Ангелина согласилась, чтобы дело Вольмара рассматривалось в упрощенном договорном порядке. Если такой соглашение будет подписано, а подсудимого не признают виновным в умышленном убийстве, то к июлю мужчина, отсидевший за решеткой к тому времени 8 месяцев, может выйти на свободу.

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