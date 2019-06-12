Зашедшая слишком далеко сексуальная игра или убийство: что случилось с Мари-Анной?

”Насколько я знаю, это первый случай в Эстонии, когда человек умер в ходе сексуальной игры”, — комментирует данный случай госпрокурор Диана Хелила.

Что именно в ту ночь произошло в квартире, может рассказать только один человек — Вольмар К, спутник жизни убитой. Но он плохо помнит случившееся, или не хочет помнить. Вольмар говорит, что был сильно пьян. И добавляет, что им нравились сексуальные игры с элементами насилия.

Свой матери Ангелине девушка сообщила о новом друге весной прошлого года. Сказала, что он ей очень нравится, и она хотела бы съехаться с ним и вместе снимать квартиру. Ангелина воспитывала дочь одна, жили они вместе с Ыйсмяэ. Квартиру Мари-Анна сняла поблизости от матери, в одной автобусной остановке.

В отношениях с Вольмаром девушка несла основную ношу: платила за еду, за аренду. Работала Анна-Мари в Merimetsa Selver, а когда денег не хватало, подрабатывала поваром. Вольмар исполнял роль домохозяина. Единственным его доходом были 300 евро пенсии по нетрудоспособности, с которой он платил алименты ребенку из предыдущего брака.

Совместная жизнь не продлилась долго. В августе Вольмар захотел пожить один и уехал к своим родителям в село, а Мари-Анна вернулась к матери. Но переписка в чатах и встречи продолжались.