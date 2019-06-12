Зашедшая слишком далеко сексуальная игра или убийство: что случилось с Мари-Анной?

В ноябре девушка стала говорить матери, что всё же желает жить отдельно и хочет снять однокомнатную квартиру за 300 евро. И, как видно из переписки того вечера, позвала Вольмара жить с ней. Он в ответ пригласил ее к себе, в село Хайба. И попросил предварительно купить алкоголь.
”Ты побьешь меня ночью”, — написала Анна-Мари.
На суде, когда его спросили, избивал ли он в самом деле девушку, он ответил, что под избиением она имела в виду то, что у него есть привычка ночью метаться.
В 21.38, прикупив спиртное, Мари-Анна приехала на автобусе в деревню, где ее встретил Вольмар и привел в свой дом. Что той ночью случилось, точно неизвестно.
Родители Вольмара были той ночью дома, и примерно в два часа ночи слышали из комнаты сына крики. Даже послали ему SMS, попросили вести себя потише.
По словам Вольмара, в своих сексуальных утехах пара использовала шарф, которым он сдавливал девушке шею. ”Мари-Анна сама хотела так”, — пояснил подозреваемый. В конце концов, этим шарфом девушка и была задушена, говорится в акте судебной экспертизы.
”Мари-Анна сказала мне, чтобы я сдавил ей шею, она тогда получит более яркий оргазм”, — утверждал мужчина в суде. Момента, когда девушка умерла, он якобы не помнит, был слишком пьян. ”Подумал, что она спит”.
В том, когда точно Мари-Анна умерла, есть расхождения. По словам Вольмара, ему показалось, что это произошло в ночь на 11 ноября. Согласно результатам судебной экспертизы, это произошло только после обеда, между 12.30 и 14.00. Во всяком случае, то, что девушка мертва, он понял только вечером.
Когда судебная экспертиза определила, что смерть была насильственной, Вольмара взяли под стражу. Выяснилось, что он лечился в психиатрической больнице на Палдиски маантеэ, диагноз был следующий: психоз, вызванный марихуаной.
Для него провели две психиатрические экспертизы: согласно одной, его признали невменяемым, ну а тартуские врачи сочли, что он виновен, здоров и симулирует психическую болезнь.
В этот понедельник по дело Вольмара состоялось первое судебное заседание. Ангелина согласилась, чтобы дело Вольмара рассматривалось в упрощенном договорном порядке. Если такой соглашение будет подписано, а подсудимого не признают виновным в умышленном убийстве, то к июлю мужчина, отсидевший за решеткой к тому времени 8 месяцев, может выйти на свободу.
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