Заседание комитета Балтийской Ассамблеи будет посвящено сокращению экологического следа

Член делегации Сигне Киви сказала, что одна из важных целей Эстонии в качестве нового председателя — это создание международного культурного бренда Балтийских государств как борцов за сокращение экологического следа. ”Тяжелые последствия изменения климата ощущаются во всех странах. Они требуют быстрых и масштабных коллективных мер и сильной политической воли. Таким образом, Эстония в ходе своего председательства хотела бы предложить объединить две актуальные сферы — организацию культурной жизни и минимальный экологический след”, — сказала Киви.

Член делегации Хелле-Мооника Хельме выделила другую важную тему, которая будет обсуждаться на ассамблее, — сотрудничество с Европейским центром ядерных исследований (ЦЕРН). ”По всей видимости, уже этим летом Эстония присоединится к ЦЕРН в качестве ассоциированного государства-члена. Речь идет об этапе, предваряющем полноценное членство в организации. Государства-члены ЦЕРН имеют особые обязанности и права. Они участвуют в пополнении капитала на осуществление программ и накладные расходы. Кроме того, они представлены в совете ЦЕРН, который отвечает за принятие всех важных решений о структуре и деятельности организации”, — сказала Хельме.