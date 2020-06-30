Защитник предполагаемого виновника смертельной аварии на Лаагна теэ — отсидевший за взятки экс-сотрудник КаПо

В 2012 году Индрека Пыдера приговорили к четырем годам заключения в рамках согласительного производства. Он получил в качестве взяток 178 358 евро. В то время он работал руководителем внутреннего контроля Полиции безопасности (КаПо).

Согласно обвинению, Пыдер, например, в декабре 2011 года, непосредственно перед своим арестом, требовал от одного русского бизнесмена около миллиона крон. В противном случае Пыдер обещал инициировать процесс аннулирования видов на жительство членов семьи бизнесмена.

Такую же схему чиновник использовал с бизнесменом Олегом Смоли, от которого также требовал взятку за то, что его вид на жительство не будет аннулирован. Кроме того, Пыдер, согласно обвинению, получил от Смоли 50 000 евро за то, что ликвидировал проблемы, возникшие у бизнесмена в связи с одной сделкой.

Пыдер также требовал взятку от Валерия Василенко как плату за то, что будет способствовать освобождению того из-под стражи. Предполагалось, что Пыдер несколько раз бывал в Латвии, чтобы встретиться там с одним из лидеров подпольного мира Вячеславом Шестаковым, или Сливой.

Индрек Пыдер на скамье подсудимых Foto: Ilmar Saabas

После отсидки Пыдер открыл в 2016 году юридическое бюро Asis Consult OÜ. Контора предлагает услуги инкассо, бизнес-консультирования и юридические услуги в сферах гражданского права, административного права и уголовного права.

Его услугами и воспользовалась семья Халилова. После заключения Исы Халилова под стражу на 2 месяца, так как по решению суда он может представлять опасность, Пыдер заверил, что обжалует арест. Изначально он вообще был против его ареста, так как "у подзащитного есть конкретное место жительства, семья, желание помогать расследованию".