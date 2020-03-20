Защитим пожилых людей от коронавируса! Важнейшие советы для людей в возрасте, их близких, работодателей и опекунов

- если у вас проблемы со здоровьем, не будьте излишне неприхотливы, лучше позвоните своему семейному врачу, чтобы попросить совета. Телефонные очереди могут быть длинными, поэтому не следует пугаться.
• Многие пожилые люди ходят на работу. Многие пожилые люди также работают медиками. Ходить на работу не запрещено, однако следует соблюдать гигиенические требования и простые меры предосторожности:
- по возможности избегайте общественного транспорта и ездите на своей машине или ходите на работу пешком.
- ходите на работу только в том случае, когда это крайне необходимо, предпочтительно по маршруту работа-дом-работа;
- по возможности сохраняйте двухметровую дистанцию с людьми;
- тщательно мойте руки после нахождения рядом с другими людьми, после прихода с улицы, после посещения туалета, перед едой, после использования лифта и т.;
- избегайте рукопожатий, объятий и других необязательных физических контактов со всеми людьми;
- старайтесь не касаться руками лица;
- если вы чувствуете себя больным или даже просто приболевшим, оставайтесь дома и при необходимости попросите листок нетрудоспособности.
• Многие пожилые люди живут в домах престарелых:
- посещение домов престарелых и больниц сейчас строго запрещено!
- поддерживайте контакт со своими близкими по телефону, чтобы нахождение в изоляции было эмоционально более терпимым.
• Ограничьте просмотр, прослушивание или чтение новостей, вызывающих тревогу или стресс. Ищите информацию только из надежных источников и прежде всего для того, чтобы получить инструкции о планировании дальнейших действий и защиты себя и своих близких. Смотрите новости в определенное время дня, один или два раза. Пугающий и практически бесконечный поток новостей о текущей пандемии в конечном итоге каждого заставит волноваться.
• Домашняя изоляция в одиночестве может быть эмоционально трудной и казаться несправедливой. Договаривайтесь со своими друзьями или членами семьи о регулярных телефонных звонках или видеозвонках, почитайте какую-нибудь книгу, до которой давно не доходили руки, найдите возможности передвижения по дому и сохранения физической активности.
Советы для близких пожилых людей:
- ознакомьтесь с лекарствами, которые ежедневно принимает ваш близкий человек. Их не нужно запоминать, однако схема лечения с названиями лекарств, количеством и временем (утром, вечером) ежедневного приема таблеток следует разборчиво записать и поместить на видное место (например на холодильник);
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