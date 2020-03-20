Защитим пожилых людей от коронавируса! Важнейшие советы для людей в возрасте, их близких, работодателей и опекунов

• Отмените все ненужные посещения и встречи вне дома, которых можно избежать. Сейчас не время отмечать дни рождения, годовщины свадьбы или другие праздники. Следуйте официальным инструкциям, которые дает государство и Департамент здравоохранения. Не приглашайте гостей (в том числе членов семьи) и не ходите в гости сами. Не предлагайте посидеть с внуками! В данный момент дети не входят в группу риска, и их заболевание протекает в легкой форме, при этом в семейном кругу существует высокий риск заражения вас самих.

• Составьте план на случай, если вы заболеете:

- договоритесь с близкими, кому следует позвонить в случае заболевания. Если таких близких нет, следует позвонить в центр семейных врачей или социальному работнику местного самоуправления. Проверьте, чтобы у вас были необходимые номера телефонов;

- запаситесь обычными лекарствами, которые вы привыкли принимать при заболеваниях верхних дыхательных путей: жаропонижающими, лекарствами от кашля и пр. Кроме того, запаситесь своими обычными ежедневно принимаемыми лекарствами; следует исходить из расчета запаса медикаментов примерно на один месяц;

- убедитесь, что ваши близкие знают, какие препараты вы принимаете каждый день, или знают, где их искать. Схема лечения должна быть записана и расположена на видном месте, например на холодильнике.

• Многие пожилые люди живут с людьми, которые ходят на работу или в детский сад. При совместном проживании следует принимать меры по предотвращению распространения инфекции, например:

◦ все, кто приходит домой, первым делом должны вымыть руки;

◦ по возможности пожилой член семьи должен жить отдельно от других членов семьи и избегать тесных контактов с ними. Если находиться в отдельной комнате невозможно, рекомендуется сохранять дистанцию с другими людьми в 1–2 метра;

◦ поверхности, к которым часто прикасаются, необходимо часто чистить. Сюда входят, например, переключатели, дверные ручки, пульты дистанционного управления телевизора, компьютеры, телефоны, поверхности в ванной, кухонные столы и рабочие поверхности, двери холодильников, тумбочки. При отсутствии специальных чистящих средств для очистки подходит даже самая обычная мыльная вода. Коронавирусы погибают при 60-градусном нагревании в течение 30 минут, поэтому необходимо регулярно стирать чистящие салфетки;

◦ комнаты следует проветривать как можно чаще;