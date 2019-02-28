28.02.2019, 11:50

Защита профукала сроки и Сависаар ”случайно подарил” налогоплательщикам 230 000 евро. Как такое возможно?

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rus.delfi.ee
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Edgar Savisaare kohtuasi. Peep Põdder kohtus. 30.01.2018
Edgar Savisaare kohtuasi. Peep Põdder kohtus. 30.01.2018Foto: Karin Kaljuläte

Есть мнение, что защита Сависаара опоздала с заявлением о покрытии судебных расходов подсудимого за счет государства. А это означает ”подарок налогоплательщикам” в размере 230 000 евро.

21 декабря прошлого года Госсуд принял решение: бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар, подозреваемый во взяточничестве, слишком болен, чтобы быть подсудимым. Ввиду такого результата его адвокат Оливер Няэс стал одним из самых востребованых защитников.

Однако не все так идеально. На прошлой неделе Харьюский уездный суд постановил не рассматривать ходатайство, поданное Няэсом и Греттой Отльер-Тимберг, о компенсации расходов на делопроизводство.

Они хотели, чтобы суд потребовал бы от государства плату сотрудникам бюро Lextal адвокатам Юллару Тальвисте, Оливеру Няэсу, Гретте Отльер-Тимберг, Кристи Ранде на общую сумму 228 995,74 евро.

Суд решил, что Няэс припозднился на полгода с подачей данного заявления, и должен был сделать это еще пятого июня прошлого года, когда требовал прекращения суда над политиков ввиду плохого состояния здоровья последнего. Это же было сделано в ситуации, когда защитники более не являлись участниками процесса.

Напомним, как развивались события.

Адвокат Оливер Няэс подал во вторник, 15 января, ходатайство в Харьюский уездный суд о том, чтобы вернуть освобожденному от судебного разбирательства по состоянию здоровья Эдгару Сависаару сотни тысяч евро, сообщает rus.err.ee.

Согласно заявлению Няэса, Сависаару следует вернуть отобранные в ходе обыска на принадлежащем ему хуторе Хундисильма 188 000 евро и 300 000 крон или 19 173 евро.

Одновременно с этим, Няэс ходатайствует о выплате его подзащитному компенсации за недополученную зарплату как мэру Таллинна в связи с уголовным разбирательством и компенсации его судебных расходов, то есть 228 995,74 евро.

В декабре прошлого года Государственный суд Эстонии постановил закрыть уголовное дело против бывшего председателя Центристской партии, экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара.

В Госсуде согласились с тем, что существует высокий риск того, что участие Сависаара в уголовном процессе может привести к серьезным проблемам со здоровьем или смерти обвиняемого.

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