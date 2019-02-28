Защита профукала сроки и Сависаар ”случайно подарил” налогоплательщикам 230 000 евро. Как такое возможно?

21 декабря прошлого года Госсуд принял решение: бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар, подозреваемый во взяточничестве, слишком болен, чтобы быть подсудимым. Ввиду такого результата его адвокат Оливер Няэс стал одним из самых востребованых защитников.

Однако не все так идеально. На прошлой неделе Харьюский уездный суд постановил не рассматривать ходатайство, поданное Няэсом и Греттой Отльер-Тимберг, о компенсации расходов на делопроизводство.

Они хотели, чтобы суд потребовал бы от государства плату сотрудникам бюро Lextal адвокатам Юллару Тальвисте, Оливеру Няэсу, Гретте Отльер-Тимберг, Кристи Ранде на общую сумму 228 995,74 евро.

Суд решил, что Няэс припозднился на полгода с подачей данного заявления, и должен был сделать это еще пятого июня прошлого года, когда требовал прекращения суда над политиков ввиду плохого состояния здоровья последнего. Это же было сделано в ситуации, когда защитники более не являлись участниками процесса.

Напомним, как развивались события.