Защита личных данных в чрезвычайной ситуации: коронавирус не дает права работодателю грубо лезть в личную жизнь работника

Адвокат Кристель Таэль-Саме из адвокатского бюро Hedman Partners подчеркнула, что, даже несмотря объявленное в Эстонии чрезвычайное положение, работодатели обязаны обеспечить обоснованность и необходимость сбора личных данных. ”Также нельзя забывать, что работодатель должен разъяснить работникам, для чего собираются данные и как долго собранные личные данные работника будут храниться”, — пояснила Таэль-Саме.

”Согласно законодательству, работодатель обязан обеспечить здоровую и безопасную трудовую среду. Поэтому вопросы о состоянии здоровья работника оправданы, если есть повод полагать, что трудовая среда может быть в опасности”, — привела пример адвокат из Hedman Partners.

Однако, при обработке личных данных работника работодатели должны понимать, с какой целью у работников спрашивают информацию. Работодателю разрешено спрашивать работника о состоянии его здоровья с целью обеспечения безопасной трудовой среды, и в этом случае юридическим основанием для обработки личных данных является следующее из закона обязательство.

Работодатель также должен определить, можно ли достичь той же цели путем обработки меньшего количества личных данных. ”Работодатель должен помнить, что нельзя задавать вопросы, которые не являются крайне необходимыми для того, чтобы обеспечить безопасную трудовую среду, например, спрашивать работника о его общем здоровье, о здоровье членов его семьи, хронических заболеваниях и так далее”, — добавила Кристель Таэль-Саме.