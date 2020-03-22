Защита личных данных в чрезвычайной ситуации: коронавирус не дает права работодателю грубо лезть в личную жизнь работника

Работодатель также обязан гарантировать, что данные не попадут в руки третьих лиц, а обработка данных не нарушит право работника на частную жизнь. Например, нельзя раскрывать данные о здоровье работника другим сотрудникам или третьим лицам. Следует позаботиться и о том, чтобы у других работников не было доступа к данным о здоровье. ”Если работник сам раскрывает свои данные, например, сообщив электронным письмом коллегам, что он заболел или получил положительный ответ на тест COVID-19, то работодатель не является обработчиком данных и не обязан соблюдать правила их обработки”, — уточнила Таэль-Саме.
При обработке личных данных, например, раздаче анкет или расспросах о здоровье, работодателю следует максимально ясно сообщить работникам, для чего собираются данные и как долго они будут храниться. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, было бы разумно хранить данные до окончания чрезвычайного положения или до извещения Департамента здоровья, согласно которому больше не требуется следить за распространением инфекции.
”Учитывая, что сбор данных о здоровье разрешен только в течение ограниченного времени, мы советуем собирать данные в устной форме, в этом случае позже не придется заниматься удалением данных о здоровье, например электронных писем с ответами работников. Если устный сбор данных невозможен, советуем зашифровать полученные ответы работников с помощью ID-карты так, чтобы доступ к данным был только у тех работников, которые занимаются обеспечением трудовой безопасности”, — рекомендовала адвокат Hedman Partners.
Исходя из нынешней ситуации, работодатель вправе, а порой и обязан установить, каково состояние здоровья работников в связи с распространением COVID-19, но и при этом следует отметить, каким образом собирается, хранится и используется эта информация.
Адвокатское бюро Hedman Partners предоставляет консультационные услуги по корпоративному и коммерческому праву предприятиям, их учредителям и инвесторам на всех этапах жизненного цикла компании.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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