"Защищать я умею, а вот играть — нет". Почему адвокат Садеков согласился сниматься в "Что? Где? Когда?"

Во время интервью RusDelfi Владимир Садеков рассказал, как его позвали принять участие в телеигре. "Позвонили. Для меня вопрос защиты совершенно ясен. У каждого человека есть определенный набор прав. Защитник отстаивает эти права, используя законные методы", — ответил адвокат.

Во время игры в его задачи входит защита интересов знатоков в спорных ситуациях. Например, если ответ команды близок к тому, что написан в карточке ведущего или совпадает с ним по логике, но не совсем точен в нюансах.

"Это очень интересный опыт. Было бы глупо отказывать, меня ведь попросили. Это было мне любопытно и интересно, — добавил Садеков. При этом признался, что сесть за стол желания нет. — Я с детства испытываю комплекс самозванца. Играть вряд ли бы отважился, у меня нет навыка и подобных знаний. Защищать — то, что я хорошо умею".

В беседе с репортером RusDelfi Владимир заявил, что зарабатывает 150 евро в час плюс налог с оборота. Зачем участвовать в длительных съемках 10 игр, если можно в это время помочь людям и заработать денег? Сам 49-летний Садеков мыслит уже по-другому.

"С определенного возраста понимаешь, что не все оценивается в деньгах. К счастью, у меня уже достаточно практики и судебный кейсов для того, чтобы иметь возможность выбора: участвовать в таких приятных проектах или нет. Сейчас могу не думать, идти на съемки или пойти в суд. Я уже имею возможность выбора", — резюмировал он.

А как вам эстонский вариант "Что? Где? Когда?"

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