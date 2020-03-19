Зарплаты медицинских работников вырастут

Работающим за пределами Таллинна и Тарту и граничащих с ними волостей семейным врачам вместо прежних 196,55 евро будут ежемесячно платить дополнительно 823,41 евро. Семейным врачам, работающим более чем в 40 км от ближайшей больницы или на острове, будут ежемесячно платить дополнительно вместо прежних 563,15 евро 1646,82 евро.

В соответствии с коллективным договором с 1 апреля повышается компонент зарплаты работников здравоохранения во всех ценах финансируемых Больничной кассой услуг. Доля зарплаты работника здравоохранения в цене услуги в дальнейшем будет у врачей 13,30 евро в час (до сих пор 12,40), у врачей-специалистов 14,40 евро в час (до сих пор 13,40); у медсестры 8,00 евро в час (до сих пор 7,45) и у сиделки 5,00 евро в час (до сих пор 4,65).

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