Заразившийся в Эстонии коронавирусом финн отправился на родине в парк развлечений
Заразившийся (с большой вероятностью) в Эстонии гражданин Финляндии у себя на родине пошел вместе с семьей отдыхать в парк развлечений PowerPark, пишет Yle.
Заразившийся (с большой вероятностью) в Эстонии гражданин Финляндии у себя на родине пошел вместе с семьей отдыхать в парк развлечений PowerPark, пишет Yle.
У человека в то время, конечно, не было симптомов. Финские медики установили, что с большой вероятностью финн подхватил коронавирус в Эстонии.
Пока еще не известно, заразил ли в парке человек кого-то или нет. Сейчас он находится дома и его состояние в целом хорошее. Всего с ним контактировали девять человек, которые тоже находятся на домашней изоляции.
Вышеупомянутый финн в Эстонии посетил, к примеру, Тарту, где в последнее время зафиксировано много случаев инфицирования.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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