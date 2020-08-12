Заразившийся в Эстонии коронавирусом финн отправился на родине в парк развлечений

У человека в то время, конечно, не было симптомов. Финские медики установили, что с большой вероятностью финн подхватил коронавирус в Эстонии.

Пока еще не известно, заразил ли в парке человек кого-то или нет. Сейчас он находится дома и его состояние в целом хорошее. Всего с ним контактировали девять человек, которые тоже находятся на домашней изоляции.

Вышеупомянутый финн в Эстонии посетил, к примеру, Тарту, где в последнее время зафиксировано много случаев инфицирования.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!