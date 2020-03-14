Заразившаяся коронавирусом на дне рождения в Выру супружеская пара: Департамент здоровья посчитал, что у нас какой-то грипп

"Мы делали ингаляции, муж делал водочный компресс для ног, обычное лечение от вируса", — описывает женщина, как лечились. Поскольку у дочери-подростка не было симптомов заболевания, ребенок пошел в школу, одну из крупнейших в Таллинне.

В среду одного, недавно вернувшегося из Таиланда товарища осенило: вдруг у него коронавирус? Еще в тот же день он позвонил в скорую помощь, и спустя час ему сделали тест. В 14 часов мужчине позвонили из Департамента здоровья и диагноз был ясен — коронавирус.

Теперь заторопились и остальные. Женщина сразу позвонила 112 и сообщила, что из их компании у одного человека диагностировали коронавирус, но с такими же симптомами заболевания — кашель и/или температура — больные есть еще. Через пару часов им позвонил специалист Департамента здоровья.

"Спрашивали очень точно, как мы контактировали, кто с кем сидел за одним столом и так далее. И тогда сказали, что коронавирус исключается сразу. Во-первых, он якобы не проявляется в инкубационный период, также не раньше возникновения симптомов заболевания. Когда я указала, что у одного из нашей компании уже диагностирован коронавирус, тогда сказали, что таким образом группой невозможно заболеть коронавирусом, что это заболевание подкрадывается тихо, посчитали, что у нас какой-то грипп. И даже если из нашей компании кому-то поставили диагноз, посчитали, что он подцепил это в Таиланде и нас это не касается".

На всякий случай они оставили ребенка, у которого не было симптомов заболевания, в четверг дома.

В четверг вечером в 17 часов к ним домой наконец приехала скорая помощь. Сделали тесты. Вчера, в пятницу вечером у них обоих с мужем был диагностирован коронавирус.

"Через восемь дней после заражения", — предполагает женщина, хотя не знает, где могла заразиться.

Она не обвиняет гостей, которые приехали с Сааремаа, где коронавирус предположительно начал распространяться 3-6 марта от игроков миланского волейбольного клуба, потому что, насколько известно, они не контактировали с итальянцами.

Но может быть, предполагает женщина, она сама носитель вируса? А именно, женщина была на балу прессы Союза медиапредприятий.

"Вдруг я заразилась там и сама принесла этот вирус туда?" — спрашивает она.

У нее до сих пор небольшая температура, до 37,5. В четверг не было, но в пятницу снова была. У супруга до сих пор температура.