14.03.2020, 13:28

Заразившаяся коронавирусом на дне рождения в Выру супружеская пара: Департамент здоровья посчитал, что у нас какой-то грипп

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Кирсти Вайнкюла
EST
Заразившаяся коронавирусом на дне рождения в Выру супружеская пара: Департамент здоровья посчитал, что у нас какой-то грипп
Shutterstock

У побывавшей на дне рождения в народном доме Нави супружеской пары был диагностирован коронавирус. Скорую помощь ждали полтора дня, Департамент здоровья исключал заражение коронавирусом, пишет Eesti Ekspress.

В прошлую субботу еще никто не говорил о коронавирусе. Особенно не ломала над этим голову веселая компания, 11 человек, которые направились в деревню Нави волости Выру на 50-летний юбилей Урмаса Тали. На дне рождения собралось примерно 80 человек, из которых 20 недавно приехали из-за границы. Обратно в Таллинн гости вернулись в воскресенье.

В понедельник утром большинство гостей почувствовали себя плохо, в том числе беседовавшая с Ekspress супружеская пара. На обоих неожиданно напал кашель.

"Я думала, что, по-видимому, какой-то вирус или, может быть, простудилась, потому что танцевали на празднике изрядно и такси долго ждали на улице вспотевшими. Меня это вообще не волновало", — рассказывает женщина. Поскольку ее супруг работает из дома и остался дома, женщина в понедельник утром пошла на работу в большое офисное здание. Так же она пошла с кашлем на работу во вторник.

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Во вторник вечером у них обоих поднялась температура, и женщина спросила у других побывавших на дне рождения одногруппников, продолжается ли и у них похмелье.

Выяснилось, что два члена группы к вечеру вторника болели дома с 39-градусной температурой.

"В среду утром у нас в компании сразу началось с проверки температуры, к этому моменту десять из нас были больны, единственным, у кого не было температуры, был трезвый водитель", — объясняет женщина. Температура была и у ее мужа, у обоих она не поднималась выше 38,5 градусов.

"Мы делали ингаляции, муж делал водочный компресс для ног, обычное лечение от вируса", — описывает женщина, как лечились. Поскольку у дочери-подростка не было симптомов заболевания, ребенок пошел в школу, одну из крупнейших в Таллинне.

В среду одного, недавно вернувшегося из Таиланда товарища осенило: вдруг у него коронавирус? Еще в тот же день он позвонил в скорую помощь, и спустя час ему сделали тест. В 14 часов мужчине позвонили из Департамента здоровья и диагноз был ясен — коронавирус.

Теперь заторопились и остальные. Женщина сразу позвонила 112 и сообщила, что из их компании у одного человека диагностировали коронавирус, но с такими же симптомами заболевания — кашель и/или температура — больные есть еще. Через пару часов им позвонил специалист Департамента здоровья.

"Спрашивали очень точно, как мы контактировали, кто с кем сидел за одним столом и так далее. И тогда сказали, что коронавирус исключается сразу. Во-первых, он якобы не проявляется в инкубационный период, также не раньше возникновения симптомов заболевания. Когда я указала, что у одного из нашей компании уже диагностирован коронавирус, тогда сказали, что таким образом группой невозможно заболеть коронавирусом, что это заболевание подкрадывается тихо, посчитали, что у нас какой-то грипп. И даже если из нашей компании кому-то поставили диагноз, посчитали, что он подцепил это в Таиланде и нас это не касается".

На всякий случай они оставили ребенка, у которого не было симптомов заболевания, в четверг дома.

В четверг вечером в 17 часов к ним домой наконец приехала скорая помощь. Сделали тесты. Вчера, в пятницу вечером у них обоих с мужем был диагностирован коронавирус.

"Через восемь дней после заражения", — предполагает женщина, хотя не знает, где могла заразиться.

Она не обвиняет гостей, которые приехали с Сааремаа, где коронавирус предположительно начал распространяться 3-6 марта от игроков миланского волейбольного клуба, потому что, насколько известно, они не контактировали с итальянцами.

Но может быть, предполагает женщина, она сама носитель вируса? А именно, женщина была на балу прессы Союза медиапредприятий.

"Вдруг я заразилась там и сама принесла этот вирус туда?" — спрашивает она.

У нее до сих пор небольшая температура, до 37,5. В четверг не было, но в пятницу снова была. У супруга до сих пор температура.

К сегодняшнему дню у восьми их товарищей диагностирован коронавирус, трое еще ждут тестов. "У них такие же симптомы, что у нас, нет сомнения. что у них тоже коронавирус", — считает женщина. У некоторых только кашель, у некоторых только температура, у некоторых и то, и другое.

"В общем могу сказать, что царапает в горле, температура и мне ужасно паршиво".

Еще не всем пришли результаты теста.

Заслуживает внимания то, что члены семьи ни одного из одногруппников не заболели. Также не заболели ни другие члены семьи, ни родственники побывавшего в Таиланде мужчины.

20 марта они должны сдать повторный анализ.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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