Зараженный коронавирусом наплевал на карантин: гулял по Нарве, ходил в Fama и Vaba lava. Ему грозит штраф

Пресс-секретарь Департамента здоровья Ейке Кингсепп отметила, что человека, который не соблюдал карантин в Нарве, могут оштрафовать. Человек посетил отель Inger, центр Fama и Vaba lava (имя и пол не сообщают).

"Cегодня обсудим, назначать ему штраф или нет", — сказала Кингсепп. Она не уточнила размер взыскания. В марте Delfi писал, что за подобное нарушение могут попросить 2000 евро.

На прошлой неделе житель Тарту с симптомами отправился в Нарву — посетил СПА, магазин, вернулся домой, сходил в ночной клуб и заразил еще 5 человек. Исходя из сообщений Департамента здоровья, тех, кто вступал в близкий контакт с зараженным и сами инфицировались, обязали пробыть на карантине 14 дней. Один из них нарушил правило и ему теперь, возможно, выпишут штраф.

Как писал RusDelfi, с зараженного жителя Тарту ничего не потребовали, так как он узнал о результате анализа на следующий день, хотя до этого у него были симптомы заболевания. В этом же случае человек знал, что ему нужно провести 2 недели дома.