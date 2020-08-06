Зараженные коронавирусом финны ездили на Муху

Курессаареская больница сообщила, что 2 августа в 15:15 на остров Муху на пароме прибыло двое граждан Финляндии, больных коронавирусом.
Как сообщает больница в социальных сетях, финны свободно передвигались по парому. Обратно на материк они отправились на следующий день в 14:00, и тогда уже на протяжение всего пути находились в своем автомобиле.
”Причин для паники нет, но хорошо бы уделить чуть больше внимания себе и своему здоровью и проследить, не возникли ли у вас симптомы болезни”, — отмечает больница.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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