Заработал специальный кризисный инфотелефон для вопросов по коронавирусу — 1247

Если ранее людям советовали обращаться за советом по номеру консультации семейных врачей 1220, то в последние дни он перегружен, так как туда поступает 2000-3000 звонков в день.
При этом не все звонящие спрашивали о здоровье. Например, кто-то интересовался о том, как попасть в Эстонию после закрытия границ, а с таким вопросом лучше обращаться к Министерству иностранных дел, а не к семейным врачам.
С понедельника как раз для таких вопросов работает кризисный инфотелефон 1247. Он должен помочь снизить нагрузку на номер консультации семейных врачей.
ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА:
☎️ 1247 — Руководство по поведению во время режима ЧС и связанные с коронавирусом вопросы (24 часа, бесплатно)
☎️ 1220 — Номер консультации семейных врачей на эстонском и русском языках, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатно)
☎️ 53 01 9999 — Консульская помощь МИД, если вы попали в беду за границей (24 часа)
☎️ 112 — Номер экстренного вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатно)
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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