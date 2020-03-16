16.03.2020, 10:14

Заработал специальный кризисный инфотелефон для вопросов по коронавирусу — 1247

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Vana telefon, Vanad telefonid
Vana telefon, Vanad telefonidFoto: Ingmar Muusikus

С понедельника, 16 марта, государство открыло специальную инфолинию по коронавирусу. Справочный номер Центра тревоги 1247 будет оказывать информационную поддержку круглосуточно, звонки на номер бесплатные.

Если ранее людям советовали обращаться за советом по номеру консультации семейных врачей 1220, то в последние дни он перегружен, так как туда поступает 2000-3000 звонков в день.

При этом не все звонящие спрашивали о здоровье. Например, кто-то интересовался о том, как попасть в Эстонию после закрытия границ, а с таким вопросом лучше обращаться к Министерству иностранных дел, а не к семейным врачам.

С понедельника как раз для таких вопросов работает кризисный инфотелефон 1247. Он должен помочь снизить нагрузку на номер консультации семейных врачей.

ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА:

☎️ 1247 — Руководство по поведению во время режима ЧС и связанные с коронавирусом вопросы (24 часа, бесплатно)
☎️ 1220 — Номер консультации семейных врачей на эстонском и русском языках, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатно)
☎️ 53 01 9999 — Консульская помощь МИД, если вы попали в беду за границей (24 часа)
☎️ 112 — Номер экстренного вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатно)

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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