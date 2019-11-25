25.11.2019, 07:50

Запуск электронной регистратуры digilugu.ee не привел к ожидаемому сокращению очередей к врачам

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Kontor stockFoto: Mana Kaasik

Создание единой электронной регистратуры, позволяющей бронировать время визита к врачу через интернет во все больницы Эстонии, рассматривалось как важная мера по сокращению многонедельных, а иногда и многомесячных очередей к врачам-специалистам, однако первые результаты работы новой системы не обнадеживают.

Например, судя по информации на веб-сайте Больничной кассы, к ортопеду практически во всех крупных уездах страны можно попасть в среднем лишь через 3-4 месяца после обращения, сообщила в воскресенье еженедельная аналитическая программа "Актуальная камера+".

По мнению семейного врача Ээро Мерилинда, это связано и с неудачно выбранным электронным адресом регистратуры.

"Очень много людей не знают об этой системе, и там есть маленькая ошибка в домене тоже. Если мы записываем digiregistratuur.ее, то мы попадем в регистратуру Северо-Эстонской региональной больницы, а надо идти в digilugu.ее и там регистрироваться с ID-картой или Mobiil-ID. Люди, которые не могут пользоваться ID-картой или Mobiil-ID, вообще не смогут зарегистрироваться", — пояснил Мерилинд.

В Ляэне-Таллиннской центральной больнице, которая одной из первых полностью перешла на государственную электронную регистратуру, отмечают, что число бронирований, сделанных по интернету, не увеличилось.

Электронная регистратура реализована в виде интернет-приложения на государственном портале для пациентов www.digilugu.ee. В этой электронной среде пациенты могут бронировать, менять и отменять визиты к врачам-специалистам во всех присоединившихся к системе медицинских учреждениях. Для бронирования визита к врачу требуется направление от семейного врача, за исключением гинекологов, венерологов, офтальмологов и психиатров. Бронировать время визита по направлению можно максимум за 4 месяца до визита, без направления — за 3 месяца.

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