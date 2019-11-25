Запуск электронной регистратуры digilugu.ee не привел к ожидаемому сокращению очередей к врачам

Например, судя по информации на веб-сайте Больничной кассы, к ортопеду практически во всех крупных уездах страны можно попасть в среднем лишь через 3-4 месяца после обращения, сообщила в воскресенье еженедельная аналитическая программа "Актуальная камера+".

По мнению семейного врача Ээро Мерилинда, это связано и с неудачно выбранным электронным адресом регистратуры.

"Очень много людей не знают об этой системе, и там есть маленькая ошибка в домене тоже. Если мы записываем digiregistratuur.ее, то мы попадем в регистратуру Северо-Эстонской региональной больницы, а надо идти в digilugu.ее и там регистрироваться с ID-картой или Mobiil-ID. Люди, которые не могут пользоваться ID-картой или Mobiil-ID, вообще не смогут зарегистрироваться", — пояснил Мерилинд.

В Ляэне-Таллиннской центральной больнице, которая одной из первых полностью перешла на государственную электронную регистратуру, отмечают, что число бронирований, сделанных по интернету, не увеличилось.