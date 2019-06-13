ЗАПРЕТНЫЕ ФОТО | Съемки фильма Нолана не разрешают фотографировать

Глава Эстонского института кинематографии Эдит Сепп сказала, что по ее сведениям Нолан в Эстонии не ходатайствовал ни о каком специальном разрешении, которое держало бы фотографов и других любопытствующих подальше от мест съемок его фильма. По мнению Сепп, права Нолана отстаивает и защищает голливудская кинокомпания Warner Bros, с которой сотрудничает режиссер.