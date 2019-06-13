13.06.2019, 18:10
ЗАПРЕТНЫЕ ФОТО | Съемки фильма Нолана не разрешают фотографировать
Любопытствовавшего сегодня у Горхолла фотографа Delfi на каждом шагу сопровождали охранники, которые просили не фотографировать место съемок фильма Кристофера Нолана и удалить сделанные снимки.
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