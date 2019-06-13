13.06.2019, 18:10

ЗАПРЕТНЫЕ ФОТО | Съемки фильма Нолана не разрешают фотографировать


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 6 pilti
Filmivõtted Linnahalli juures Foto: Tiit Blaat

Любопытствовавшего сегодня у Горхолла фотографа Delfi на каждом шагу сопровождали охранники, которые просили не фотографировать место съемок фильма Кристофера Нолана и удалить сделанные снимки.

Глава Эстонского института кинематографии Эдит Сепп сказала, что по ее сведениям Нолан в Эстонии не ходатайствовал ни о каком специальном разрешении, которое держало бы фотографов и других любопытствующих подальше от мест съемок его фильма. По мнению Сепп, права Нолана отстаивает и защищает голливудская кинокомпания Warner Bros, с которой сотрудничает режиссер.

Читайте также:
Читайте также: