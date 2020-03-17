Запрет на увольнительные для призывников продлили до 1 мая

”Силы обороны продолжат проведение военной подготовки с некоторыми ограничениями, введя дополнительные меры для защиты здоровья от возможного распространения вируса”, — сказал генерал-майор Мартин Херем. ”Нашей задачей является продолжение каждодневной службы с целью подготовки подразделений резерва и поддержания боеготовности на должном уровне”.

”У этого решения есть две стороны”, — добавил генерал-майор Херем. ”Во-первых, мы не можем остановить оборону государства или как-то её ослабить, во-вторых, я достаточно уверен, что этим решением мы защитим близких солдат срочной службы, и государство в целом, от широкого распространения вируса. Отпустив солдат срочной службы в увольнительные на выходные, мы бы увеличили риск роста числа заразившихся в силах обороны и поставили бы под угрозу выполнение своих задач. Если число заразившихся солдат будет расти, то мы справимся с их лечением и сможем быстро отделить их от здоровых солдат.”

Вместе с солдатами срочной службы несение службы продолжат Скаутский батальон и располагающийся в Тапа союзнический батальон НАТО.