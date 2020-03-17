Запрет на увольнительные для призывников продлили до 1 мая

Командующий силами обороны генерал-майор Мартин Херем принял вчера решение продлить запрет на увольнительные для солдат срочной службы до 1 мая 2020 года.
”Силы обороны продолжат проведение военной подготовки с некоторыми ограничениями, введя дополнительные меры для защиты здоровья от возможного распространения вируса”, — сказал генерал-майор Мартин Херем. ”Нашей задачей является продолжение каждодневной службы с целью подготовки подразделений резерва и поддержания боеготовности на должном уровне”.
”У этого решения есть две стороны”, — добавил генерал-майор Херем. ”Во-первых, мы не можем остановить оборону государства или как-то её ослабить, во-вторых, я достаточно уверен, что этим решением мы защитим близких солдат срочной службы, и государство в целом, от широкого распространения вируса. Отпустив солдат срочной службы в увольнительные на выходные, мы бы увеличили риск роста числа заразившихся в силах обороны и поставили бы под угрозу выполнение своих задач. Если число заразившихся солдат будет расти, то мы справимся с их лечением и сможем быстро отделить их от здоровых солдат.”
Вместе с солдатами срочной службы несение службы продолжат Скаутский батальон и располагающийся в Тапа союзнический батальон НАТО.
”Мы приняли ряд мер по ограничению распространения вируса в военных городках”, — сказал главный врач сил обороны подполковник Тарго Лусти, по чьим словам, в силах обороны на данный момент удалось избежать распространения вируса. Было ограничено передвижение военных, связанных с проведением подготовки солдат срочной службы, кто по возможности остаются на ночь в военных частях. Служащим с признаками заболевания необходимо оставаться дома и работать удалённо. ”У нас имеется ресурс для изоляции, мы можем справиться с лечением. Мы отвечаем за солдат срочной службы, кому в силах обороны мы можем обеспечить жильё, питание и необходимую медицинскую помощь. Если бы они находились вне военных городков, то это было невозможно”, — сказал подполковник Лусти.
Мерами предосторожности в силах обороны используются карантин и изоляция. В карантин определяют заболевших солдат, которых переводят в отдельные помещения. В изоляцию определяют тех служащих, у кого нет признаков заболевания, но по поводу кого есть подозрение, что они могли контактировать с разносчиком вируса.
С находящимися в воинских частях солдатами можно связаться по их личным мобильным телефонам или же через дежурного по воинской части. Также им можно передавать посылки по установленным правилам военного городка.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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