Запрет на продажу алкоголя работает? Связанные с тартускими барами случаи заражения сошли к нулю

В Тарту и Южном регионе в целом заболеваемость идет на спад, очаги локализованы и контакты инфицированных установлены", — сказала руководитель Южного регионального отделения Департамента здоровья Тийа Лухт.

По ее словам, заболеваемость из очагов, которыми стали тартуские ночные клубы Vabank, Naiiv и Shooters, остановлена.

Формально вышеназванные клубы рассматриваются все еще как активные очаги, так как со дня последнего случая заражения еще не прошло 14 дней.

В пик вспышки в Тарту на 100 000 жителей показатель заболеваемости был 55 случаев, по состоянию на сегодняшний день — 15,6. По оценке Лухт, эти данные свидетельствуют о том, что ночной запрет на продажу алкоголя, введенный в Тартумаа, работает.

Запрет на продажу алкоголя в различных заведениях с 23.00 до 6.00 будет действовать в Тартуском уезде до конца этой недели. Вопрос продления запрета будут обсуждать в пятницу.

По словам чиновника, несмотря на спад заболеваемости, нельзя утверждать, что коронавирус из Тарту и Южного региона исчез. На прошлой неделе в Тарту появился новый очаг (внутрисемейный), который охватил шесть человек.

Лухт считает тревожным тот факт, что более чем пятая часть больных Южного региона не знают, где и как они подхватили болезнь. "Мы не можем сказать, заразились ли они от коллег или членов семьи или где-либо конкретно еще", — сказала Лухт.

Под наблюдением Южного отделения Департамента здоровья находятся сейчас 25 больных коронавирусом.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!