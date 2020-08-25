Запрет на продажу алкоголя работает? Связанные с тартускими барами случаи заражения сошли к нулю(1)
Последний случай коронавируса, связанный с тартуским ночным клубом был зарегистрирован почти две недели назад, 11 августа.
Последний случай коронавируса, связанный с тартуским ночным клубом был зарегистрирован почти две недели назад, 11 августа.
В Тарту и Южном регионе в целом заболеваемость идет на спад, очаги локализованы и контакты инфицированных установлены", — сказала руководитель Южного регионального отделения Департамента здоровья Тийа Лухт.
По ее словам, заболеваемость из очагов, которыми стали тартуские ночные клубы Vabank, Naiiv и Shooters, остановлена.
Формально вышеназванные клубы рассматриваются все еще как активные очаги, так как со дня последнего случая заражения еще не прошло 14 дней.
В пик вспышки в Тарту на 100 000 жителей показатель заболеваемости был 55 случаев, по состоянию на сегодняшний день — 15,6. По оценке Лухт, эти данные свидетельствуют о том, что ночной запрет на продажу алкоголя, введенный в Тартумаа, работает.
Запрет на продажу алкоголя в различных заведениях с 23.00 до 6.00 будет действовать в Тартуском уезде до конца этой недели. Вопрос продления запрета будут обсуждать в пятницу.
По словам чиновника, несмотря на спад заболеваемости, нельзя утверждать, что коронавирус из Тарту и Южного региона исчез. На прошлой неделе в Тарту появился новый очаг (внутрисемейный), который охватил шесть человек.
Лухт считает тревожным тот факт, что более чем пятая часть больных Южного региона не знают, где и как они подхватили болезнь. "Мы не можем сказать, заразились ли они от коллег или членов семьи или где-либо конкретно еще", — сказала Лухт.
Под наблюдением Южного отделения Департамента здоровья находятся сейчас 25 больных коронавирусом.
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