Запрет на продажу алкоголя работает? Связанные с тартускими барами случаи заражения сошли к нулю(1)
Последний случай коронавируса, связанный с тартуским ночным клубом был зарегистрирован почти две недели назад, 11 августа.
Последний случай коронавируса, связанный с тартуским ночным клубом был зарегистрирован почти две недели назад, 11 августа.
В Тарту и Южном регионе в целом заболеваемость идет на спад, очаги локализованы и контакты инфицированных установлены", — сказала руководитель Южного регионального отделения Департамента здоровья Тийа Лухт.
По ее словам, заболеваемость из очагов, которыми стали тартуские ночные клубы Vabank, Naiiv и Shooters, остановлена.
Формально вышеназванные клубы рассматриваются все еще как активные очаги, так как со дня последнего случая заражения еще не прошло 14 дней.
В пик вспышки в Тарту на 100 000 жителей показатель заболеваемости был 55 случаев, по состоянию на сегодняшний день — 15,6. По оценке Лухт, эти данные свидетельствуют о том, что ночной запрет на продажу алкоголя, введенный в Тартумаа, работает.
Запрет на продажу алкоголя в различных заведениях с 23.00 до 6.00 будет действовать в Тартуском уезде до конца этой недели. Вопрос продления запрета будут обсуждать в пятницу.
По словам чиновника, несмотря на спад заболеваемости, нельзя утверждать, что коронавирус из Тарту и Южного региона исчез. На прошлой неделе в Тарту появился новый очаг (внутрисемейный), который охватил шесть человек.
Лухт считает тревожным тот факт, что более чем пятая часть больных Южного региона не знают, где и как они подхватили болезнь. "Мы не можем сказать, заразились ли они от коллег или членов семьи или где-либо конкретно еще", — сказала Лухт.
Под наблюдением Южного отделения Департамента здоровья находятся сейчас 25 больных коронавирусом.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Тактаров не смог промолчать: вот что он думает о Ефремове
Почему на телефоне нужно выключать геолокацию - эксперт
Люди смеялись над крошечным домиком, пока не увидели его изнутри
Мать двух детей превратила заброшенный дом в сказочный уголок