Запрет на ночную продажу алкоголя в Эстонии продлен до 26 января
Правительство продлило запрет на продажу алкоголя в ночное время до 26 января.
Правительство продлило запрет на продажу алкоголя в ночное время до 26 января.
Данное ограничение означает, что с полуночи до 10 утра продажа алкоголя запрещена во всех местах, где алкоголь продается для потребления на месте, таких как рестораны, бары, ночные клубы, сообщает RusERR со ссылкой на пресс-службу правительства.
Запрет на ночную продажу алкоголя продлен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Надзор за соблюдением ограничения на продажу алкоголя должно осуществлять местное самоуправление.
Впервые после отмены чрезвычайного положения общегосударственный запрет на продажу алкоголя в ночное время ввели 25 сентября, после чего правительство неоднократно его продлевало.
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