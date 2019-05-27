Запрещенная предвыборная агитация. Полиция начала делопроизводство в отношении Марта и Мартина Хельме

Полиция начала делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает незаконную агитацию.

В день выборов запрещено призывать голосовать за конкретную партию или кандидата. Полиция же вчера получила 11 сообщений о возможном нарушении запрета.

"Одно из них была запрещенная агитация в радиопередаче, в которой призывали голосовать за кандидатов конкретной партии и которую передавали на двух радиостанциях. Полиция сделала предписание удалить отрывки передачи из интернета. Все точные обстоятельства выясняются, и в ходе делопроизводства выяснится, кто нарушил запрет", — сказал старший чиновник охраны правопорядка Пыхьяской префектуры Ханнес Кюйнарпуу.

Также начали делопроизводство из-за отправленных массовой рассылкой электронных писем, в которых в день выборов призывали голосовать за конкретного кандидата. Речь шла о баллотировавшемся в Европарламент в качестве независимого кандидата консультанте по питанию Эрике Оргу.