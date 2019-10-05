Заправки постепенно переходят на зимнее топливо

”Летнее дизельное топливо выдерживает температуру до пяти градусов ниже нуля, но конец октября и ранее удивлял крепкими морозами. Современные автомобили с дизельным мотором потребляют меньше топлива и их заправляют реже. Поэтому с точки зрения продавца топлива важно как можно раньше начать переход на более морозостойкие виды топлива, чтобы в баке автомобилей, которыми пользуются реже, было дизельное топливо, походящее для более холодной погоды”, — сказал руководитель по ценообразованию Circle K Eesti AS Индрек Сасси.

До тех пор, пока стоит осенняя погода, для использования подходит переходный вид дизельного топлива, выдерживающий 15 градусов мороза. С середины октября Circle K обеспечит свои станции дизельным топливом, рассчитанным уже на 20 градусов мороза, а в первой половине ноября на станциях поступит в продажу арктическое дизельное топливо без биодобавок, подходящее для использования в северном климате и при температуре 32 градуса ниже нуля по Цельсию.

Зимнее дизельное топливо D miles, предлагаемое на станциях Circle K, содержит специальные добавки, позволяющие экономить до 2,6 процента топлива. Помимо этого, компания продает и дизельное топливо премиального класса milesPlus, которое в дополнение к экономии обеспечивает лучший холодный запуск, очищает мотор и снижает уровень шума дизельного мотора.