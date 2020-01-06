Запомните дату! Регистрация на бесплатные курсы эстонского языка начнется 14 января

”При регистрации можно выбрать подходящие курсы в соответствии с уровнем владения языком и предпочтениями относительно времени, места и языковой школы. С расписанием занятий можно ознакомиться на домашней странице фонда”, — пояснила руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди. ”Чтобы регистрация прошла гладко, советуем также предварительно ознакомиться на нашем сайте с правилами регистрации и там же пройти тест на знание языка”, — добавила Яна Тонди.

Благодаря выделенному Министерством культуры дополнительному финансированию обучения эстонского языка Фонд интеграции проведет в этом году регистрацию на курсы помимо января также и в марте и августе, когда будет предложено еще до 4000 учебных мест на уровни A1-C1.

”В этом году для изучения эстонского языка будет предложено в два раза больше учебных мест, чем в прошлом году, и регистрация на курсы состоится вместо обычных двух раз три раза. Поэтому если кто-то из заинтересованных в изучении эстонского языка не успеет в январе зарегистрироваться на курсы или не найдет для себя подходящего курса, то новая возможность для этого появится уже в марте. Как и в прошлые годы, зарегистрироваться на курсы можно будет и в августе”, — отметила руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди.

На дополнительные вопросы о возможностях изучения эстонского языка ответят консультанты Фонда интеграции, с которыми можно связаться по бесплатному инфотелефону 800 9999 или электронной почте info@integratsiooniinfo.ee. ”Наши консультанты в течение всего года помогают найти и другие подходящие методы изучения или практики эстонского языка. Например, работающие в Таллинне и Нарве дома эстонского языка, а также наши партнеры организуют в разных регионах Эстонии языковые кафе, тандемное обучение, клубы языка и культуры, обсуждения, вечера кино, тематические мастер-классы и прочие учебные занятия”, — пояснила Яна Тонди.

Ознакомиться с правилами регистрации на курсы и пройти тест на знание эстонского языка можно на домашней странице Фонда интеграции. Регистрация на курсы начнется 14 января в 10:00 на сайте.

Изучение эстонского языка финансирует Министерство культуры, а также Европейский Социальный Фонд в период с 2014 по 2020 годы в рамках проекта ”Меры поддержки интеграции в обществе Эстонии”.