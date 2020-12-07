Заполнение мест в интенсиве приведет к медицинской сортировке больных

В свою очередь, это приведет к тому, что пациентов с коронавирусом больше не будут рассматривать как приоритетную категорию больных, и все госпитализируемые будут проходить медицинскую сортировку, то есть на лечение будут отправлять пациентов в более критическом состоянии, независимо от диагноза.

"Появились два отдельных мира: больные с коронавирусом и остальные. Если ситуация не изменится, то мы начнем воспринимать всех пациентов как один поток", — рассказал ERR заместитель руководителя медицинского штаба Департамента здоровья, подполковник, доктор Ахти Варблане.

По его оценке, применение системы медицинской сортировки — вопрос двух недель. "К концу декабря в больницах может оказаться тысяча больных с коронавирусом. Отделять их уже особо не получится", — объяснил Варблане. В основном это касается мест в палатах интенсивной терапии.

"Если человек очень сильно болен, речь идет о закате дней, то он мог бы встречать смерть в семейном кругу. Есть ли смысл везти человека в больницу, проводить множество инвазивных процедур, зная, что жизнь они продлят разве что на несколько недель или месяц, но качество жизни точно не улучшат", — продолжил доктор.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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