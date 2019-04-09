Записаться нельзя пропустить: места на "Тотальный диктант" стремительно заканчиваются

Принять участие в Тотальном диктанте может каждый, для этого необходима регистрация. В Таллинне будет открыто шесть площадок, на главной из них — в Центре русской культуры, где текст зачитает его автор Павел Басинский, места почти закончились, регистрация в небольшой зал в Бременской башне, где диктовать будет актриса и ведущая Татьяна Космынина, закрыта.

Записаться на мероприятие можно на официальной странице акции. Нужно войти или создать личный кабинет, выбрать город и площадку, после чего нажать кнопку ”Зарегистрироваться”. Помощь в регистрации можно получить по номеру 640 4105.

Написать текст можно будет также в двух больших залах: в спортивном холле ”Калев” — под диктовку известного актера театра и кино Кирилла Кяро, и в Ласнамяэском легкоатлетическом холле, где текст продиктует главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. В ”Калеве” также будет отдельная площадка для людей, изучающих русский как иностранный, и подходящая для детей-билингвов, которые смогут решить тест TruD.