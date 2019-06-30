Западная Европа изнывает от жары. Немного достанется и Эстонии

Сегодня в большинстве регионов Эстонии будет сухо, но кое-где не исключены дожди. Температура воздуха по всей стране составит около 25 градусов, на побережье будет немного прохладней.

По данным pogoda.ee, сегодня ожидается небольшая и переменная облачность. В первой половине дня местами кратковременный дождь и туман. Ветер станет южных направлений 2-8, вечером на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 20..26°С.

Понедельник, 01.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Местами туман. Ветер южных направлений перейдет к юго-западному, западному и усилится 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, вечером возможна гроза. Юго-западный, западный ветер усилится 7-13, порывы 15, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха 18..23, на востоке Эстонии до 26°С.

Вторник, 02.07:

Ночью: Переменная облачность. Местами коатковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь, опасность грозы. Ветер западных направлений 4-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

Среда, 03.07:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер западный, северо-западный 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-12, порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 13..18°С.