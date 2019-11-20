Заодно с Эстонией чаще голосует Северная Корея, чем США

В январе Эстония займет место в Совете Безопасности ООН и временно будет играть большую роль, чем обычный член этой всемирной организации. Eesti Päevaleht провел исследование того, как голосовала до сей поры Эстония на Генеральной ассамблее ООН и составил для стран рейтинг "близости".

Рейтинг показывает, насколько близка позиция той или иной страны к точке зрения остальных.

Важный пример - наш близкий союзник США, который в своем голосовании находится, глядя из Эстонии, вообще на последнем месте. Но в этом нет ничего особенного, так как США традиционно голосуют вопреки мейнстриму ООН - как по вопросу палестинско-израильского конфликта, так и по многим другим. Если Эстония в большинстве случаев становилась на сторону большинства или была в числе воздержавшихся, то доля голосования "против" у США, по данным Госдепартамента, составляет около 70%.

Но если смотреть со стороны США, Эстония входит вместе с другими западными странами в группу близких по голосованию и занимает 22 место, перед Италией, Японией или Норвегией.