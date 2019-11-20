Заодно с Эстонией чаще голосует Северная Корея, чем США(1)
Анализ показывает, что позиция Эстонии в ООН всё более отдаляется от российской, но сближается с украинской.
Анализ показывает, что позиция Эстонии в ООН всё более отдаляется от российской, но сближается с украинской.
В январе Эстония займет место в Совете Безопасности ООН и временно будет играть большую роль, чем обычный член этой всемирной организации. Eesti Päevaleht провел исследование того, как голосовала до сей поры Эстония на Генеральной ассамблее ООН и составил для стран рейтинг "близости".
Рейтинг показывает, насколько близка позиция той или иной страны к точке зрения остальных.
Важный пример - наш близкий союзник США, который в своем голосовании находится, глядя из Эстонии, вообще на последнем месте. Но в этом нет ничего особенного, так как США традиционно голосуют вопреки мейнстриму ООН - как по вопросу палестинско-израильского конфликта, так и по многим другим. Если Эстония в большинстве случаев становилась на сторону большинства или была в числе воздержавшихся, то доля голосования "против" у США, по данным Госдепартамента, составляет около 70%.
Но если смотреть со стороны США, Эстония входит вместе с другими западными странами в группу близких по голосованию и занимает 22 место, перед Италией, Японией или Норвегией.
Как и следовало ожидать, наиболее схоже с Эстонией голосуют небольшие государства, особенно восточноевропейские страны. Поэтому на вершине эстонского рейтинга находятся Латвия и Литва, с которыми в ООН у нас практически нет разногласий. С Латвией расхождение возникло только один раз, и то по ошибке: в 2016 году проходило голосование по очередной резолюции, касающейся ядерного разоружения. Так как все ядерные страны были против документа, большинство европейских стран не посчитали нужным поддерживать документ и проголосовали против. Среди тех, кто был "за", оказались Италия и Эстония, которые позже уточнили, что нажали неправильную кнопку.
Новая красная линия - Пакт о беженцах
В подавляющем большинстве случаев Эстония голосовала "за" резолюции по беженцам, документы поддерживали и большинство остальных европейских стран. Единственное серьезное исключение было в июле этого года, когда поддерживавшая пакт Эстония проголосовала против программы его применения. То же сделали также США, Израиль и Польша. Это был единственный раз в истории, когда Эстония при голосовании осталась в меньшинстве, голосуя против резолюции, которую поддержали и Германия, и Франция.
Если вновь обратиться к заголовку, то было сотни случаев, когда Эстония и Северная Корея стояли на одной позиции, а США - на другой. Самый свежий пример - сентябрьский, когда большинство стран мира проголосовали за резолюцию по ливанскому вопросу. Против были только Израиль и США. Незадолго до этого, в августе, ставилась на голосование резолюция, касающаяся экономического сотрудничества ООН и Азии, против которой опять были только Израиль и США.
Интересная ситуация возникла в 2005 году при голосовании по вопросу клонирования человека. Тогда Эстония и США остались в меньшинстве: голосовать против подвигло опасение, что формулировки резолюции были слишком жесткими, речь шла о запрещении любых видов генной технологии. Резолюцию приняли 84 голосами "за" при 34 против. Вместе с нами против были такие страны как Китай, Куба и Северная Корея. Другое мнение было, к примеру, у Финляндии, Великобритании и Франции.
Противоположную американской позицию при голосовании Эстония занимала свыше 600 раз. Большей частью это касалось вопросов конфликта Израиля с палестинцами и его соседями, часто позиции США и Эстонии не совпадали по воспросам ограничения ядерного оружия. Много раз США были недовольны формулировками резолюций, считая их ущемляющими верховенство американского законодательства или право штатов самим регулировать данные вопросы. Это касается прав детей, абортов, сексуального здоровья, прав женщин.
От кого мы все больше отдаляемся?
Если посмотреть на динамику изменений позиции Эстонии и других стран, то заметно все большее расхождение с Россией. Бросается в глаза и Белоруссия, которая по сравнению с 90-ми годами опустилась с 55 место на 133. Финляндия также опустилась с 7 позиции на 22. Интересен в этом смысле Узбекистан. В 90-его годы он находился рядом с Украиной - соответственно 48 и 46 место. Через 20 лет Украина поднялась на 29 место, а Узбекистан опустился на 116.
Если выяснять, с какими странами у нас в мировой политике самые близкие подходы, то рейтинг возглавляют небольшие страны Восточной Европы, но несколько неожиданным станет схожесть позицией с Северной Кореей. Среди географически далеких от нас стран голосуют часто заодно с Эстонией Новая Зеландия, Япония, Австралия и Канада.
Если говорить о странах, в чьих рейтингах с годами мы наиболее поднялись, то здесь выделяется Кипр. Если в 1990-х годах мы были в его рейтинге только на 140 месте, то теперь - уже на 30. С точки зрения Украины - мы поднялись с 66 на 14-е место. Но больше найдется тех стран, в рейтинге которых мы упали. Для России - с 32-го места, где Эстония была в 90-е годы, мы откатились на 134. Для Узбекистана - с 16-го на 161-е.
Более детальную информацию и цифры вы можете получить из интерактивных графиков.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
Взрослые, не дождавшись полиции, сами наказали банду малолеток
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Какой паспорт лучше всего иметь путешественнику