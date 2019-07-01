Замурованные в Ласнамяэ стрижи спасены, но три птицы все же погибли

Всего было спасено пять птиц: три в субботу и две в воскресенье.

К сожалению, одна из освобожденных птиц умерла. В отверстиях было обнаружено еще два мертвых стрижа. В некоторых вентиляционных отверстиях были обнаружены и яйца. После открытия отверстий птицы начали возвращаться в своих гнезда.

Для выяснения обстоятельств возбуждено производство о проступке. По закону вмешиваться в жизнь диких животных и птиц во время периода размножения запрещено.

Инспекция просит всех, кто замечает подобного рода нарушения, как можно быстрее сообщить об этом по телефону 1313 или имейлу 1313@112.ee. Информация должна быть максимально точной с указанием точного адреса. Также неплохо бы зафиксировать происходящее на фото или видео.