Замурованные в Ласнамяэ стрижи спасены, но три птицы все же погибли

Инспекция окружающей среды сообщает, что в воскресенье закончилась операция по вызволению черных стрижей, замурованных в ходе строительных работ в многоквартирном доме на улице Кярбери в Ласнамяэ.
Всего было спасено пять птиц: три в субботу и две в воскресенье.
К сожалению, одна из освобожденных птиц умерла. В отверстиях было обнаружено еще два мертвых стрижа. В некоторых вентиляционных отверстиях были обнаружены и яйца. После открытия отверстий птицы начали возвращаться в своих гнезда.
Для выяснения обстоятельств возбуждено производство о проступке. По закону вмешиваться в жизнь диких животных и птиц во время периода размножения запрещено.
Инспекция просит всех, кто замечает подобного рода нарушения, как можно быстрее сообщить об этом по телефону 1313 или имейлу 1313@112.ee. Информация должна быть максимально точной с указанием точного адреса. Также неплохо бы зафиксировать происходящее на фото или видео.
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