Зампред Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс не будет баллотироваться в правление партии

На 20 мест в правлении партии претендуют 28 кандидатов. Ладынской-Кубитс и Кийслера среди них нет. Оперативно ответить на вопрос rus.err.ee, с чем это связано, Ладынская-Кубитс не смогла из-за занятости, а Кийслер информацией поделился.

"Я на некоторое время ухожу из активной политики, поэтому и не претендую на руководящие должности в партии. Пока буду заниматься другими делами, оставаясь при этом рядовым членом Isamaa. Вернусь ли еще в активную политику в будущем? Все возможно", — сказал Кийслер.

Третьим зампредом Isamaa сейчас является Андрес Метсоя, который вновь станет баллотироваться в правление.

Согласно уставу Isamaa, председатель партии выберет своих замов из числа тех, кто войдет в правление политической силы.