Замолчавшие свидетели гибели парома "Эстония": кто-то получил пулю в голову, кого-то нашли замотанным в колючую проволоку на железной дороге

Бывший криминальный полицейский Калле Кландорф говорит, что убийство Криштаповича тогда расследовали очень тщательно, но все ниточки обрывались и виновного не нашли. Да, предполагаемый подозреваемый сбежал в Россию, да, слышали, что кто-то из подозреваемых уже умер. Кландорф верит, что если на судне транспортировали что-то секретное, именно Криштапович мог это обнаружить.

До сих пор, конечно, вопрос открытый, на чьей стороне действовал Криштапович. Один тогдашний полицейский в свою очередь рассказывает анонимно, что хотя о мертвых плохо не говорят, тогда подозревали, что Криштапович мог сотрудничать с российскими спецслужбами, а также помогать с контрабандой на "Эстонии". Он приводит сравнение, что в то время здесь было настоящее Эльдорадо для преступников — торговали всем, в том числе цветными металлами. В этой "игре" можно было много выиграть, но и лишиться жизни. Это иллюстрирует тогдашняя статистика — в год было примерно 400 убийств.

В декабре 1995 года в объемной статье журнала Luup анализировали, что, может быть, на Криштаповича затаили злобу сами русские, поскольку в феврале 1992 года эстонская таможня по инициативе Криштаповича конфисковала 15 000 пистолетов. По-своему иронично сейчас читать, как в той статье выступает в защиту Криштаповича впоследствии государственный изменник Херман Симм, который короткое время был генеральным директором департамента полиции — с декабря 1994 года по май 1995 года. "Он был в прямом смысле слова законником (на жаргоне оперативных сотрудников — соблюдающий законы), для которого интересы государства были святыми", — хвалил Симм Криштаповича.

Убили средь бела дня

Если о смерти Криштаповича в СМИ говорили много, то почти незаметной осталась смерть двух его коллег по охранной фирме ESS в первый день Рождества 1994 года. Посреди дня в подвальном баре под главным офисом Eesti Telefon на улице Гонсиори в центре Таллинна нашли тела работницы охраны здания Анне (30) и водителя Хейкки (40). Хейкки получил пулю в голову, Анне выстрелили в шею. Калле Кландорф был на месте происшествия и видел кровавую картину. Он указывает, что непонятно было то, что ничего не было украдено. Официально полиция сказала BNS, что, очевидно, убийцы чего-то испугались или им кто-то помешал.

Кландорф позже общался с матерью Хейкки, к настоящему момент ушедшей от нас, которая рассказала, что в вечер гибели "Эстонии" сын должен был отнести на паром один пакет, который шел напрямую капитану (в тот вечер капитаном был Арво Андрессон, на судне находился в качестве пассажира также работавший капитаном Аво Пихт). Что в нем было, мать не знала. По словам Кландорфа, такое заказное убийство даже в ту эпоху было подозрительным — как правило, если кого-то убивали, то его, например, топили в водоеме. Зачем же укокошивать двух рядовых работников охранной фирмы где-то в подвальном баре? В СМИ новость проходила вообще под другим углом, считали, что речь могла идти о любовном треугольнике. В полиции изданиям отметили, что мотивом убийства могла быть ревность, но не более.

Основатель ESS Урмас Сыырумаа помнит случившееся и указывает, что он тоже слышал, что, может быть, речь шла о личной мести. По сведениям Кландорфа, это дело так и осталось нераскрытым пылиться на полке.