Замминистра природных ресурсов РФ поблагодарил Эстонию за спасение медведя Проши

В июле прошлого года к министерству обратился директор российского Центра спасения медвежат-сирот Сергей Пажентов и попросил помощи в возвращении домой двух медвежат, оказавшихся на территории Эстонии. Речь шла о медвежатах Поле и Проше, которые выросли в центре.

Керимов отметил, что для успешной интеграции в природу выросших в таких условиях медведей следует выпускать в лес на расстоянии как минимум 150 км от населенных пунктов, что в Эстонии невозможно. Через некоторое время одного из медведей удалось поймать. До оформления необходимых документов и разрешений животное было временно отправлено в Таллиннский зоопарк.

В разрешение нестандартной ситуации внесли свой вклад как эстонские, так и российские ведомства и учреждения, в том числе Департамент окружающей среды, Ветеринарно-продовольственный департамент, Налогово-таможенный департамент, Таллиннский зоопарк.

После завершения всех необходимых действий Проша был доставлен в реабилитационный центр для медведей под Тверью. По имеющимся данным, после пробуждения от зимней спячки его выпустят на волю. К сожалению, о судьбе его сестры Поли ничего не известно. В Эстонии ее никто не видел.