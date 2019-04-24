Залы совещаний Рийгикогу будут названы в честь исторических государственных деятелей

”До сих пор залы совещаний имели лишь порядковый номер. Однако история парламента насчитывает множество достойных людей, и по случаю столетия народного представительства Эстонии мы решили назвать эти помещения в честь первых спикеров Рийгикогу”, — сказал директор Канцелярии Рийгикогу Пеэп Яхило.

На церемонии наименования выступил член Рийгикогу, профессор Ааду Муст. ”Эти государственные деятели были приверженцами образования. Это обеспечило независимость и процветание Эстонской Республики”, — сказал Муст. Он похвалил данное начинание и предложил не останавливаться на этих трех залах, — в создании Эстонской Республики участвовали многие другие достойные люди.

Отто Аугуст Страндман (30.11.1875–05.02.1941) был председателем I Рийгикогу в 1921 году и государственным старейшиной с 1929 по 1931 гг. Страндман также занимал пост премьер-министра (1919 г.), министра иностранных дел, министра юстиции и министра финансов.

Аугуст Рей (22.03.1886–29.03.1963) был председателем II Рийгикогу и государственным старейшиной с 1928 по 1929 гг. Рей также был министром иностранных дел и премьер-министром правительства Эстонии в изгнании и исполняющим обязанности Президента Республики с 1945 по 1963 гг.