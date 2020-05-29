Залы обслуживания Таллиннской центральной библиотеки вновь открыты

В библиотеке действует правило 2+2, в зале обслуживания установлено ограничение на количество посетителей, поэтому в первые дни могут возникать очереди.

По возможности следует отложить посещение библиотеки, поскольку сроки возврата всех изданий увеличены. Первые сроки возврата изданий придутся на вторую половину июня. Читателям, которые предоставили библиотеке свой адрес электронной почты, будет отправлено оповещение о новом сроке возврата изданий. Проверить, а по возможности и продлить срок возврата материалов можно в самообслуживании Minu ESTER: https://login.ester.ee/cas/auth?library=5&locale=et&service=https%3A%2F%2Fwww.ester.ee%2Fpatroninfo%7ES1%2Aest%2F. В библиотеку всегда можно обратиться по телефону или электронной почте. Начисление пени, которое приостановили 13 марта, будет восстановлено с 25 июня.

Всем, кто желает сделать посещение библиотеки более быстрым и безопасным, предлагается возможность предварительно заказать издания: https://keskraamatukogu.ee/ettetellimine-raamatukokku/.

При желании выдача материалов осуществляется бесконтактным способом. Кроме этого, библиотека по-прежнему предлагает обслуживание на дому (https://keskraamatukogu.ee/raamatukogu-pakub-abi-vajavatele-eakatele-koduteenindust/) таллиннским пенсионерам, которые входят в группу риска, и, по этой причине, для них посещение библиотеки небезопасно. В летний период многие филиалы библиотеки откроют читательские залы под открытым небом, где можно читать периодику.

Желающие воспользоваться в библиотеке компьютером должны учитывать, что сеансы ограничены получасом. По возможности следует предварительно забронировать время, поскольку ввиду повышенных мер безопасности мест для работы за компьютером стало меньше.

По-прежнему есть возможность использовать электронные библиотеки ELLU (https://ellu.keskraamatukogu.ee/) OverDrive (https://keskraamatukogu.overdrive.com/) ja RBdigital (https://tallinn.rbdigitalglobal.com/), где можно взять электронные издания как на эстонском, так и на иностранном языке, а также иностранные аудиокниги и электронные журналы. Выбор литературы постоянно пополняется. Библиотека будет в дальнейшем предлагать и другие электронные услуги (https://keskraamatukogu.ee/kasuta-raamatukogu-e-teenuseid/), в том числе проводить обучения посредством видеосвязи.

В этом году Таллиннскую центральную библиотеку посетило 54 174 читателей, которые в общей сложности совершили 675 948 прокатов изданий. В связи с чрезвычайной ситуацией существенно выросло количество пользователей электронной библиотеки ELLU. Электронной библиотекой ELLU, которая открылась для всех желающих в начале режима чрезвычайной ситуации, 18 марта, пользуются свыше 13 700 читателей, совершено более 56 000 прокатов изданий.