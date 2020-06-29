Заложен краеугольный камень здания Таллиннской гимназии Арте

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что реновация школы напрямую связана с нашим будущим, поскольку именно школа и создает это будущее.

”Следует признать, что в последние годы реновация школ не ограничивается лишь строительством новой физической среды. Это и создание эмоционального фона, что, в свою очередь, означает новый подход к образованию и новый взгляд на будущее”, — отметил Кылварт.

„Модернизация условий учебного процесса во всех отношениях поддерживает основную цель школы — создать для учеников среду для развития, где есть место как глобальным ценностям, так и личным особенностям. На новый уровень выйдут и условия работы школьного персонала, что не менее важно, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Поскольку одно из учебных направлений в гимназии Арте — окружающая среда и спорт, то стоит отдельно подчеркнуть, что школа обзаведется необычайно просторным спортивным зданием, которое как по размерам, так и по возможностям сопоставимо с двумя стандартными спортзалами. Кроме того, в здании появятся залы для борьбы, аэробики и силовых упражнений; основательную реконструкцию пройдет и школьный стадион”.

Вице-мэр Эха Вырк подчеркнула, что полезная площадь здания увеличится почти на 2500 м2, достигнув 10 500 м2.

”В отремонтированной школе появятся 45 учебных классов, в том числе классы для работы под открытым небом; более просторными станут столовая и подсобные помещения бассейна. Будут обновлены все коммуникации, в том числе системы канализации, вентиляции, отопления, узлы связи, электрические системы и освещение, будет построена новая дренажная система здания и стадиона”, — отметила Вырк.

К настоящему моменту снос старого здания завершен и началось строительство фундамента пристроек. Работы завершатся летом следующего года.

В настоящий момент в Артеской гимназии учатся 873 ученика. В основной школе акцент сделан на изучении искусства, предпринимательства, окружающей среды и спорта. В третьей школьной ступени преподается футбол, для этого школа заключила договор о сотрудничестве с Академией футбола. Этой весной основная школа выпустила первых молодых футболистов. Для того чтобы расширить выбор предметов в гимназических классах, школа заключила договор о сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом, Высшей школой здравоохранения, Северо-Эстонской региональной больницей (здравоохранение и сестринское дело), а также с Эстонским футбольным союзом (спортивная психология и футбол). Современные ИТ-решения позволяют уделить внимание и технологическому обучению.