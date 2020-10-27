Заложен краеугольный камень в основание будущего здания гимназии Мустйыэ

В церемонии приняли участие вице-мэры Вадим Белобровцев и Эха Вырк, старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги, а также представители Таллиннского департамента образования, школы и строителя.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, школьники Хааберсти смогут в новом учебном году приступить к учебе в новом современном здании, рассчитанном почти на 900 мест.

”Амортизированное здание гимназии крайне нуждалось в капитальном ремонте, также в этом районе ощущается нехватка мест в школах, поскольку быстрое развитие Хааберсти привлекло сюда множество семей с детьми, — сказал Вадим Белобровцев. — Поскольку в старом здании невозможно было построить необходимое количество помещений, его, для строительства нового, пришлось по большей части снести, и теперь мы закладываем краеугольный камень в новое учебное здание, в котором так нуждались учителя и ученики”.

Старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги отметил, что новый дом гимназии Мустйые ждут с нетерпением, а инвестиции в сферу образования, сделанные за последние годы, позволяют предложить молодежи района отличную учебную среду.

”С завершением реконструкции здания гимназии Мустйыэ завершится цикл обновления всех школ района, — сказал Андре Ханимяги. — Тогда сможем с гордостью сказать, что все школы Хааберсти обновлены и нашим школьникам обеспечены современные условия как для учебы, так и для занятий по интересам. Кроме ремонта гимназии Мустйыэ, крупномасштабные работы ведутся также в детском саду ”Ярвеотса” и здании по адресу ул. Ярвеотса, 33 — там также разместится детский сад”.

Ramm Ehituse OÜ приступило к строительству в июле этого года. Здание, согласно плану, будет готово к августу 2021 года, а спустя месяц — с 1 сентября — в нем можно будет приступить к учебной работе.

Предшественницей Таллиннской мустйыэской гимназии считается созданная в 1960 году решением совета министров ЭССР 45-я средняя школа, которая в свою очередь возникла вместо Эстонской железнодорожной средней школы номер 1. Предыдущее здание школы построено в 1964 году, и к настоящему моменту оно устарело физически и морально.