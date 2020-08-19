Заложен краеугольный камень ритуального здания на кладбище Сиселинна
Сегодня был заложен краеугольный камень ритуального здания на кладбище Сиселинна (Тоонела, 7). Новое здание откроется уже в июне следующего года.
Сегодня был заложен краеугольный камень ритуального здания на кладбище Сиселинна (Тоонела, 7). Новое здание откроется уже в июне следующего года.
По словам вице-мэра Эхи Вырк, в восточной части ул. Тоонела будет возведено мультифункциональное ритуальное здание, которое вместит зал обслуживания клиентов, административные помещения и церемониальный зал.
”Зал обслуживания клиентов будет выполнять также функцию выставочного зала, где можно будет экспонировать связанные с кладбищем исторические материалы. Новый церемониальный зал рассчитан на 150 человек, — отметила Вырк. — Кроме того, в окрестностях здания будут проведены работы по озеленению, изменится вертикальная планировка. Кроме того, будет установлено дополнительное уличное освещение и обновлена схема движения (как для водителей, так и для пешеходов), а также частично восстановлена старая плитняковая стена”, — сказала Вырк.
Вице-мэр Эха Вырк добавила также, что хотя зона строительства граничит с территорией кладбища, в ходе работ на кладбище нельзя нарушать покой. Расположенное на территории каменное ограждение будет восстановлено в сотрудничестве с Департаментом охраны памятников старины.
Здание спроектировало паевое товарищество Corson. Строительные работы выполнит Montreco OÜ. Общая стоимость проекта 1,2 млн евро. Управлять зданием будет таллиннское муниципальное предприятие ”Парк Кадриорг”.
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