Закрытый в знак протеста против действий правительства портал koroonakaart.ee продолжит работу

Портал перешел под руководство некоммерческой организации MTÜ Open Knowledge Estonia (OKEE), которая сообщила, что продолжит его администрирование в добровольном порядке. До тех пор, пока общество будет в этом нуждаться.

Портал Koroonakaart.ee был создан в марте на хакатоне "Hack the Crisis". Касающаяся COVID-19 информация поступала из Департамента здоровья и Департамента статистики. Управлял всем эстонский ученый американского происхождения Киган МакБридж.

В минувший четверг МакБридж прекратил на портале обновление данных, выражая тем самым протест против отношения правительства к меньшинствам. С портала также ушли и два его помощника.

OKEE выразил благодарность и признательность Кигану за создание и продвижение портала, который является важным источником информации для общества.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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