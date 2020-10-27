27.10.2020, 20:46

Закрытый в знак протеста против действий правительства портал koroonakaart.ee продолжит работу


Айвар Пау, Forte.ee
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Arvutikasutaja. Pilt on illustratiivneFoto: Mana Kaasik

Портал koroonakaart.ee является единственным в Эстонии информационным ресурсом по коронавирусной тематике, работающим на трех языках и доступным в мобильном формате. Несколько дней назад он был в знак протеста против действий правительства закрыт, но сейчас продолжил работу в составе новой структуры.

Портал перешел под руководство некоммерческой организации MTÜ Open Knowledge Estonia (OKEE), которая сообщила, что продолжит его администрирование в добровольном порядке. До тех пор, пока общество будет в этом нуждаться.

Портал Koroonakaart.ee был создан в марте на хакатоне "Hack the Crisis". Касающаяся COVID-19 информация поступала из Департамента здоровья и Департамента статистики. Управлял всем эстонский ученый американского происхождения Киган МакБридж.

В минувший четверг МакБридж прекратил на портале обновление данных, выражая тем самым протест против отношения правительства к меньшинствам. С портала также ушли и два его помощника.

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OKEE выразил благодарность и признательность Кигану за создание и продвижение портала, который является важным источником информации для общества.

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