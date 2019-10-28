Закрытые школы, поваленные деревья и нарушение связи. На ликвидацию последствий вчерашнего шторма может уйти не один день(1)
Вчера по всей Эстонии бушевал сильный ветер, некоторые регионы страны пострадали так сильно, что люди остались без электричества и воды. Больше всего досталось городу Выру, где электроснабжение было восстановлено только ближе к полуночи. Последствия шторма дают о себе знать и сегодня.
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