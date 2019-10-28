28.10.2019, 11:30

Закрытые школы, поваленные деревья и нарушение связи. На ликвидацию последствий вчерашнего шторма может уйти не один день


rus.delfi.ee
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Закрытые школы, поваленные деревья и нарушение связи. На ликвидацию последствий вчерашнего шторма может уйти не один день
FOTO: Elering

Вчера по всей Эстонии бушевал сильный ветер, некоторые регионы страны пострадали так сильно, что люди остались без электричества и воды. Больше всего досталось городу Выру, где электроснабжение было восстановлено только ближе к полуночи. Последствия шторма дают о себе знать и сегодня.

Так, по сообщению Департамента полиции и погранохраны, на настоящий момент нарушено интернет-сообщение на погранпунке Лухамаа.

Департамент просит прощения за доставленные неудобства и просит по возможности пересекать границу через погранпункт Койдула, где неполадок не наблюдается.

По словам фотографа Delfi, по дороге в Вырумаа повсюду видны следы стихии. "Я никогда раньше не видел столько поваленных деревьев вдоль дороги", — отметил он. Некоторые школы Вырумаа сегодня закрыты.

По сообщению Elering, утром восстановительные работы на подстанции Выру продолжатся.

В целом по состоянию на 8 часов утра самыми критичными регионами оставались Вильяндимаа, Вырумаа и Пылвамаа, где без электроснабжения осталось 2000, 1269 и 1716 человек соответственно.

Отмечается, что на ликвидацию всех последствий может уйти не один день.

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