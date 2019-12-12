Закрытия аптек не будет. Комиссия Рийгикогу отправила поправки на голосование

По словам заместителя председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт, поправки к Закону о лекарственных препаратах не устранят проблемы, а только усугубят их. ”Этот законопроект дает сигнал, что законы выполнять не обязательно. Департамент лекарственных средств также посчитал, что в результате поправок создастся видимость отличной доступности услуг, но их качество на деле пострадает”, — отметила она.
По мнению Кютт, достойно сожаления, что председатель комиссии не пригласил на прошедшее сегодня заседание ни министра социальных дел, ни представителей Министерства социальных дел, чтобы задать им вопросы о ситуации. ”Поддержки не получило пожелание оппозиции получить двадцать рабочих дней на представление поправок. Это показывает, что на какое-либо предметное обсуждение вопроса надеяться не стоит. Эта поправка вносится без оглядки на что-либо. Реальные проблемы, например, доступность лекарств и то, что это может угрожать жизням людей, на этой неделе не обсуждались, хотя я внесла соответствующее предложение в понедельник. Очень жаль”, — сказала Кютт.
Первое чтение проекта закона о внесении изменений в Закон о лекарственных препаратах пройдет на пленарном заседании 17 декабря.
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