Закрытия аптек не будет. Комиссия Рийгикогу отправила поправки на голосование

Действующий закон запрещает вертикальную интеграцию, вводит ограничения на приобретение собственности провизором и приведет к упразднению филиалов аптечных сетей в городах, где проживает более 4000 человек.

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер отметил, что, согласно действующему законодательству, с апреля владельцем аптеки может быть лишь провизор. Это ограничение будет упразднено. Также филиалы аптечных сетей не должны будут прекращать свою деятельность в городах с населением более 4000 человек. Аптеки общего типа и филиалы аптечных сетей могут работать в поселениях с численностью населения до 20 000 человек.

”До вступления закона в силу осталось три месяца, но две трети аптек не соответствуют новым требованиям. Это — огромная проблема с точки зрения здоровья населения и доступности лекарств”, — сказал Мёльдер.

Он добавил, что необходимо провести предметный анализ и обсудить, насколько обосновано это ограничение в 20 000 жителей. ”Цель работающих над законопроектом — не снизить качество, но позволить владельцам существующих аптек переквалифицировать филиалы аптечных сетей в основные аптеки”, — сказал он.