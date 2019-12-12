12.12.2019, 18:46

Закрытия аптек не будет. Комиссия Рийгикогу отправила поправки на голосование


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Odavnevad ravimid
Odavnevad ravimidFoto: Andres Putting

Сегодня на внеочередном заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам консенсусом одобрила проект закона о внесении изменений в Закон о лекарственных препаратах, который упразднит ограничения, установленные в отношении структуры собственности существующих аптек. Это позволит предотвратить закрытие порядка 300 аптек в апреле.

Действующий закон запрещает вертикальную интеграцию, вводит ограничения на приобретение собственности провизором и приведет к упразднению филиалов аптечных сетей в городах, где проживает более 4000 человек.

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер отметил, что, согласно действующему законодательству, с апреля владельцем аптеки может быть лишь провизор. Это ограничение будет упразднено. Также филиалы аптечных сетей не должны будут прекращать свою деятельность в городах с населением более 4000 человек. Аптеки общего типа и филиалы аптечных сетей могут работать в поселениях с численностью населения до 20 000 человек.

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”До вступления закона в силу осталось три месяца, но две трети аптек не соответствуют новым требованиям. Это — огромная проблема с точки зрения здоровья населения и доступности лекарств”, — сказал Мёльдер.

Он добавил, что необходимо провести предметный анализ и обсудить, насколько обосновано это ограничение в 20 000 жителей. ”Цель работающих над законопроектом — не снизить качество, но позволить владельцам существующих аптек переквалифицировать филиалы аптечных сетей в основные аптеки”, — сказал он.

По словам заместителя председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт, поправки к Закону о лекарственных препаратах не устранят проблемы, а только усугубят их. ”Этот законопроект дает сигнал, что законы выполнять не обязательно. Департамент лекарственных средств также посчитал, что в результате поправок создастся видимость отличной доступности услуг, но их качество на деле пострадает”, — отметила она.

По мнению Кютт, достойно сожаления, что председатель комиссии не пригласил на прошедшее сегодня заседание ни министра социальных дел, ни представителей Министерства социальных дел, чтобы задать им вопросы о ситуации. ”Поддержки не получило пожелание оппозиции получить двадцать рабочих дней на представление поправок. Это показывает, что на какое-либо предметное обсуждение вопроса надеяться не стоит. Эта поправка вносится без оглядки на что-либо. Реальные проблемы, например, доступность лекарств и то, что это может угрожать жизням людей, на этой неделе не обсуждались, хотя я внесла соответствующее предложение в понедельник. Очень жаль”, — сказала Кютт.

Первое чтение проекта закона о внесении изменений в Закон о лекарственных препаратах пройдет на пленарном заседании 17 декабря.

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